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Şerif Tosyalı'ya Japonya'dan büyükelçilik özel ödülü

DEİK/ Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, iki ülke arasındaki sosyo-ekonomik gelişime bulunduğu katkılar sebebiyle Japonya’nın en itibarlı ödüllerinden ‘Japonya Büyükelçisi Özel Ödülü’ ile onurlandırıldıKöklü ilişkileri bundan 130 yıl öncesine dayanan Türkiye ve Japonya arasındaki ticari ilişkiler de her geçen gün daha çok güçleniyor.

DEİK/ Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı, iki ülke arasındaki sosyo-ekonomik gelişime bulunduğu katkılar sebebiyle Japonya'nın en itibarlı ödüllerinden ‘Japonya Büyükelçisi Özel Ödülü' ile onurlandırıldı


Köklü ilişkileri bundan 130 yıl öncesine dayanan Türkiye ve Japonya arasındaki ticari ilişkiler de her geçen gün daha çok güçleniyor. Bu süreçte, DEİK/ Türkiye-Japonya İş Konseyi'nin yürüttüğü çalışmalarla projelerin önemli rolü bulunuyor. Birbirinden uzak coğrafyaları yakınlaştırmayı başaran ekibin son iki dönemdir başkanlığını yürüten Şerif Tosyalı, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılardan dolayı ‘Japonya Büyükelçisi Özel Ödülü' ödülle onurlandırıldı.


23 Ocak'ta Japonya Büyükelçiliği'nde düzenlenen tören ve resepsiyonla Şerif Tosyalı, Japonya ile Türkiye arasındaki sosyo-ekonomik gelişime katkıda bulunması sebebiyle ülkenin en itibarlı ödüllerinden biri olarak adlandırılan Japonya Büyükelçisi Özel Ödülü'nü aldı.

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