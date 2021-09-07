Serkan Aslan- Serdar Ortaç projesi yakında başlıyor

Anadolu'yu karış karış gezerek yeni sesler keşfetme formatı üzerine kurulu yeni proje hayata geçiyor. Serkan Aslan ve Serdar Ortaç'ın ortak projeleri olan şarkı yarışması hakkında Serkan Aslan bilgi verdi. Anadolu'yu karış karış gezerek yıldız avlanacak olan projede bir tır ve tırın içine giren insanların şarkılarını seslendirmeleri, iyi olan seslerin stüdyoya getirilerek şarkı yarışmasına katılmaları hedefleniyor. Ziyaret edilen şehrin takımlarını kurup insanları yarıştırma programın isminin de "Donny" öğrenildi.