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Serkan Boran ve Aysel Yakupoğlu'ndan Maltepe'de müzik ziyafeti

Müzisyen Serkan Boran ve halk müziği sanatçısı Aysel Yakupoğlu “Bir Tel Bir Nefes” isimli dinletiyle Maltepeli müzikseverleri mest etti.


Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen dinletide birbirinden güzel ezgiler müzikseverlerle buluştu. Mazlum Çimen'in Sivas katliamında kaybettiği babası halk ozanı Nesimi Çimen için yazdığı “Sen Benden Gittin Gideli” isimli türküyü seslendirerek yüreklere dokunan Serkan Boran, “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş'ı “Nar Tanesi” isimli türküsüyle andı. Karadeniz yöresinden türküler de söyleyen Boran, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Boran'ın ardından ise sahneye halk müziği sanatçısı Aysel Yakupoğlu çıktı. Yakupoğlu güçlü yorumu ve sesiyle sevenlerini mest etti.

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