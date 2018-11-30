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Serkan Çimen 5 hafta sonra görev aldı

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasından bu yana görev alamayan Serkan Çimen, 5 hafta aradan sonra Spor Toto 1. Lig'de Boluspor-Adana Demirspor mücadelesine atandı.


Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi bir süreliğine devre dışı kalmış ve bu esnada turuncu-lacivertlilerin attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Özellikle M.Başakşehir camiası söz konusu karardan dolayı müsabakanın yardımcı hakemi Serkan Çimen'e büyük tepki gösterdi.


Bu olaydan sonra tam 5 haftadır hiçbir müsabakada görev alamayan Serkan Çimen, 14. haftada görevine 1. Lig müsabakasıyla dönüş yapacak. Çimen, yarın Bolsuspor'un sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı mücadelede yardımcı hakem olacak.

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