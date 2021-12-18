Serkan Yazıcı, yeniden FIA konseyinde

Uluslararası Otomobil Federasyonu Genel Kurulu, dün Paris'te gerçekleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Ben Sulayem yeni başkan olarak seçilirken, Serkan Yazıcı da FIA Dünya Motorsporları Konseyi'ne yeniden seçildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Onursal Başkanı Serkan Yazıcı, FIA Dünya Motorsporları Konseyi'ne yeniden seçildi. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Genel Kurulu dün Paris'te gerçekleşirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Ben Sulayem yeni başkan olarak seçildi. 12 yıllık Jean Todt döneminin ardından TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı da FIA Dünya Motorsporları Konseyi'ne bir kez daha seçildi. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da vekil üye olarak konseyde yer alacak.Genel Kurul'un ardından açıklamalarda bulunan Serkan Yazıcı, "Seçimi büyük bir farkla kazanan Mohammed Ben Sulayem'i tebrik ediyorum. Başarılı bir FIA yönetimi için biz de bir kez daha Dünya Motorsporları Konseyi'ne seçildik ve Türkiye olarak koltuğumuz devam ediyor. Bana ve ülkeme oy vererek seçilmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. FIA Dünya Motorsporları Konseyi'nde ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.