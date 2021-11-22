Sertab Erener İstanbul'da sevenleriyle buluşacak

28 Kasım Pazar günü ORGANICS by Red Bull ile müzik, sanat ve gastronomi bir araya geliyor. Bomontiada'da düzenlenecek ‘Organics Sunday' etkinliğinde katılımcıları fotoğrafçı Dilan Bozyel'in fotoğrafçılık atölyesi ve mekanın avlusunda Gülinler konseri bekliyor. Sahne'de çeşitli aralıklarla Organics by Red Bull'un 5 lezzetini farklı içecek reçetelerinde yorumlanacağı miksoloji deneyimlerinin ardından saat 20.00'de Türk müziğinin sevilen sanatçısı Sertab Erener akustik konseri ile müzik severler keyifli bir Pazar gecesi yaşayacak.

Verilen bilgiye göre Organics by Red Bull Türkiye Instagram hesabını takip ettikten sonra, etkinlik gönderisinin altına yorum olarak en sevdikleri Sertab Erener şarkısının nakaratını kendi sözleriyle yeniden yazanlar, Sertab Erener akustik konserini sevdikleriyle birlikte izleyecek 5 davetli arasına girme imkanını da yakalayacak.