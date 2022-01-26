Sertaç Şanlı'nın test sonucu pozitif çıktı

Barcelona'da forma giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Barcalona'nın resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, dün yapılan korona virüs testlerinde milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın pozitif çıktığı duyuruldu. Durumunun iyi olduğu ifade edilen Sertaç'ın evinde karantinada olduğu belirtildi.

Barcelona, THY Euroleague'in 23. haftasında yarın evinde Asvel ile karşılaşacak.