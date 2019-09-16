Sertan Ayçiçek'e, 'Yılın CEO'su' ödülü

Yılın en iyi CEO'su ödülü Albayraklar Şirketler Grubu CEO'su Sertan Ayçiçek'e verildi.

Protokol dergisi tarafından her yıl düzenlenen ödül töreninde Albayraklar Şirketler Grubu CEO'su Sertan Ayçiçek, yılın en iyi CEO'su ödülüne layık görüldü.

Siyaset ve İş dünyasından çok sayıda üst düzey katılımla gerçekleşen törende konuşma yapan Ayçiçek şu sözleri söyledi, “Şirketlerin kötü gidişatlarının sorumlusu genelde CEO'lardır. Çünkü bizler zaman zaman aldığımız büyük kararlar ile şirketleri büyük risklerin altına sokabiliyoruz. Şirketlerin başarısı ise ekiplerimizin başarısıdır. Çünkü bizim aldığımız kararların arkasında durup inandıkları kararlarımız doğrultusunda en büyük çabayı sarf eden onlardır. Her zaman söylerim biz CEO'lar eski zaman savaşçılarına benziyoruz Kralı koru, Krallığı koru, Krallığındakileri koru, Krallığı büyüt ve bunları severek yap. Bunları yaparken elbette yıprandığımız zamanlar oluyor. Başarının da muhakkak bir bedeli var; Benim bedelim ertelediklerimdir mesela. Henüz fırsat bulup bir yuva kuramadım, evlat sahibi olamadım, en son tatile ne zaman çıktığımı hatırlamıyorum bile. İşte tam bu noktada bizlere güç veren bu tarz ödüller ile hatırlanmak ve Wattozz gibi Milli Projelerimizin Ülkemize getirdiği katkılardır.Bu ödülün asıl sahipleri olan Albayraklar Şirketler Grubu ailesine ve benden hiçbir zaman desteğini ve güvenini esirgemeyen Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Albayrak'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.