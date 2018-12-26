Servcorp yeni yılı kutladı

23 ülke, 54 hazır ofis, sanal ofis ve coworking gibi esnek çalışma alanları sağlayan Servcorp, yeni yıla özel bir organizasyon düzenledi.

Her yıl farklı bir konseptle işlenen Servcorp Yeni Yıl Partisi'nde müşteriler ve çalışanlar, bu yıl 80'ler & 90'lar konseptiyle buluştu. Servcorp Türkiye Ülke Direktörü Damla Özgönül'ün açılış konuşmasıyla başlayan partide eğlence doruklara çıktı.

Özgönül, yaptığı konuşmada Türkiye'de üçüncü bir lokasyon planladıklarını aktardı. Berlin'den Almanya pazarına giriş yapacaklarını söyleyen Özgönül, bir sonraki hedeflerinin Rusya pazarı olduğunu ifade etti. 80'ler ve 90'ların sevilen şarkılarının seslendirildiği gecede davetliler gönüllerince eğlendi.