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Servcorp'tan altyapıya yatırım

Hazır ofis sektörünün önemli firmalarından Servcorp, yaptığı teknoloji yatırımlar sonucunda Türkiye’de metrekare başına 5 bin dolar yatırım yaptığını açıkladı.

Hazır ofis sektörünün önemli firmalarından Servcorp, yaptığı teknoloji yatırımlar sonucunda Türkiye'de metrekare başına 5 bin dolar yatırım yaptığını açıkladı.



Ofis trendleri teknolojiye paralel bir evrimleşme süreci yaşıyor. Artık bütün iş kollarında teknolojik altyapı ya da en azından bir internet bağlantısı mecburiyet kazandı. Üretim, lojistik, enformasyon gibi her alanda teknolojiye ihtiyaç var. Hazır ofis sektörünün önemli firmalarından Servcorp, yaptığı teknoloji yatırımlar sonucunda Türkiye'de metrekare başına 5 bin dolar yatırım yaptığını açıkladı.



Servcorp'un Türkiye Direktörü Damla Özgönül, konu ile ilgili değerlendirmesinde hazır ofis seçerken teknolojik altyapıya dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Kurumumuz çatısı altındaki hiçbir şirket ya da tekil kullanıcımız, ortak bağlantı kullanmıyor. Böylece hem hızlı hem de güvenli bir iletişime erişiyor. Hızlı olması kadar simetrik olmasına da dikkat ettiğimiz internet bağlantımız, herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için 7 gün 24 saat kontrol altında tutuluyor. Bunun yanında herhangi bir teknik sorunla karşılaşan müşterilerimiz, uzman IT destek ekibimize gece gündüz fark etmeksizin tek tuşla ulaşabiliyor" dedi.



Müşterilerimizin yüksek performans ve kaliteyi yakalayabilmeleri için geliştirdikleri mobil uygulamalarla da hayatlarını kolaylaştırdıklarının altını çizen Özgönül, "Bu uygulamalar ile mobil telefonunuzdan faks gönderebilirsiniz, mobil telefonunuzdan sabit hat numaranıza gelen aramaları yanıtlayabilir ya da arama yapabilirsiniz. Ve tüm bu iletişim hizmetlerini şeffaf bir fatura ile oldukça düşük bedellerle ödersiniz" şeklinde konuştu.

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