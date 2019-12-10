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Servis kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Küçükçekmece’de okul servisinin ezdiği talihsiz çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Küçükçekmece'de okul servisinin ezdiği talihsiz çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.


Küçükçekmece de dün meydana gelen olayda okul dönüşünde geldiği servis tarafından evine bırakıldığı sırada ezilerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Suriye Uyruklu Hasan Dako'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından talihsiz çocuğun cenazesi babasına teslim edildi. Dako'nun cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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