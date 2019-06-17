Servis şoförünün yavru kediyi ezme anı kamerada

Maltepe'de servis şoförü aracıyla otoparktan çıktığı sırada bir yavru kediyi ezerek öldürdü. Servis şoförünün kediyi ezdiği ve tartıştığı kişileri tornavidayla tehdit ettiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförü Alpaslan Tekin, aracıyla sitenin otoparkından çıktığı sırada yoldaki bir yavru kedinin üzerinden geçerek ölümüne sebep oldu. Kedinin ezilmesine şahit olan site sakinlerinin duruma tepki göstermesiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Servis şoförü ile tartışan Goncagül Üstünyer, şoförün kendisini darp ettiğini iddia etti. Kavga eden iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Öte yandan, yavru kedinin servis aracının altında kaldığı anlar ile servis şoförünün tartıştığı kişileri elindeki bıçakla tehdit ettiği anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde servis aracı kedinin üzerinden geçiyor ve kedi ölüyor. Diğer görüntüde ise servis şoförü tornavida ile tehditler savuruyor.