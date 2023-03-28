Serviste çöp attığı gerekçesiyle öğrencinin darp edilmesine velilerden ve servisçilerden tepki geldi

Küçükçekmece'de bir ortaokul servisinde öğrencilerin servis şoförü tarafından dövülmesine veliler tepki gösterdi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir öğrenci 27 Mart'ta serviste yere çöp attığı gerekçesiyle servis şoförü tarafından sopa ile darp edilmişti. Darp, görüntülerinin haberlere ve sosyal medyada yayılmasının ardından aileler okul önünde toplanarak tepki gösterdi.

“Servisçinin ne hakkı var çocukları dövmeye”

Konuya ilişkin konuşan veli Halime Tekel, “Hiç kimse kimsenin çocuğunu dövmeye hakkı yok. Servisçinin ne hakkı var çocukları dövmeye. İnsan gibi uyar. Bir hatası varsa çöp atmışlarsa yere, çöpü alacak yerden. Sonuçta o bir çocuk. Ne olursa olsun o benim çocuğum. Kimsenin onu dövüp hırpalamaya hakkı yok. Büyük olarak bizler onlara doğru yanlış neyse öğretmeliyiz” dedi.

“Yapılan doğru değil”

Okulda servis şoförlüğü yapan Mesut Ceyhan, “Ben olayı bu sabah duydum. Yapılan doğru değil. Çocuklar yaramaz ama bir sopayla çocuğa vurulmaz. Buna karşıyız. Diyecek bir şey bulamıyorum zaten gerekeni yetkililer de yapmış” ifadelerini kullandı.