"Ses kısıklığı kanser habercisi olabilir"

Dr. Tolga Kandoğan, “En sık görülen haliyle ses kısıklığı sıklıkla geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına eşlik eder. Eğer bu durum 2 ila 3 haftadır sürüyorsa gırtlak, yutak, yemek borusu kanseri gibi hastalıkların habercisi olabilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Tolga Kandoğan, ses kısıklığının 2 hafta gibi bir süre devam etmesi durumunda bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi. Uzayan ses kısıklığının bir takım ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini belirten Prof. Dr. Tolga Kandoğan, “En sık görülen haliyle ses kısıklığı sıklıkla geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına eşlik eder. Kişi boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, halsizlik gibi yakınmalarına ek olarak ses kısıklığı da yaşayabilir ve bu yakınması diğer bulgularla beraber kısa sürede geçer. Ancak hastada ses kısıklığı yakınması uzun sürüyor ise bu durumda hastanın gırtlağının mutlaka bir KBB hekimi tarafından endoskop ile görüntülenmesi, değerlendirilmesi gerekir” dedi.

"Reflü ve nodüller de sesi etkiliyor"

Prof. Dr. Kandoğan, uzamış ses kısıklığının altında yatan ciddi bir takım sağlık sorunlarının olduğuna ve bu sorunun erken zamanda yakalanmasıyla tedavi şansının arttığına işaret ederek, “Ses kısıklıkları basit solunum yolu enfeksiyonlarına, reflüye, sesin kötü kullanılmasına bağlı olarak ses tellerinin üzerinde gelişen nodül, polip gibi sebeplere bağlı olabileceği gibi ses tellerinin düzgün çalışmasını engelleyen, ses tellerinde felç gelişmesine yol açan gırtlak, yutak, yemek borusu kanseri gibi hızla tedaviye başlanması gereken bazı hastalıkların habercisi olabilir. Bilinmelidir ki bu bölgenin kanserleri yani genel anlamda baş boyun kanserleri olarak adlandırdığımız gruptaki kanserler erken dönemde yakalandıkları zaman tedavi şansı oldukça yüksek olan kanserlerdir ve bu yüzden 2 haftadan uzun süren ses kısıklıklarında hastalar mutlaka bir KBB uzmanı tarafından değerlendirilmelidir" açıklamalarında bulundu.