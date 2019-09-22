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Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nda 3.'lük maçı oynayacak

TFF’nin ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Fransa’ya 3-1 yenildi.

TFF'nin 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Fransa'ya 3-1 yenildi.


Milliler, Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nde oynanan yarı finalde Fransa ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı ve final şansını kaybetti.


Millilerin, Fransa ile oynadığı müsabakayı, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan birlikte izledi. Japonya'nın Honjo kenti Belediye Başkanı Shinge Yoshida ve beraberindeki 20 Japon taraftar da üzerilerinde ay-yıldızlı formaları ile millilere destek verdi.


Sesi Görenler, 24 Eylül Salı günü saat 12.30'da İngiltere ile üçüncülük maçı yapacak. Yarı finalde İngiltere'yi penaltılarla 2-0 mağlup eden İspanya ile Fransa ise aynı gün 16.00'da finalde karşılaşacak.

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