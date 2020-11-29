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Sessizliğe bürünen İstanbul helikopterden görüntülendi

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması ikinci haftasında da devam ederken, sabah saatlerinde TEM otoyolu sessizliğe büründü.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması ikinci haftasında da devam ederken, sabah saatlerinde TEM otoyolu sessizliğe büründü.


Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında sabah saatlerinde TEM otoyolu boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından boş kalan yollar jandarma helikopterinden görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde normal şartlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı yolların bomboş kaldığı görüldü.

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