Sessizliğin hakim olduğu Bebek Sahili havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bebek Sahili'nde sessizlik hakim oldu. Sessizliğin hakim olduğu sahil havadan görüntülendi.

Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bebek Sahili boş kaldı. Sahile adete sessizlik hakim oldu. Yerli ve yabancı birçok turistin yürüyüş yaptığı Bebek Sahili'n boş hali havadan görüntülendi.