İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sessizliğin hakim olduğu Bebek Sahili havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bebek Sahili’nde sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bebek Sahili'nde sessizlik hakim oldu. Boş kalan sahil havadan görüntülendi.


Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında cuma akşam 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası birçok alan boş kaldı. Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bebek Sahili de boş kaldı. Sahile adeta sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın olmadığı zamanlarda birçok kişini yürüyüş yaptığı Bebek Sahilin boş hali havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.