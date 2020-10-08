“Seste meydana gelen değişiklikler gırtlak kanseri belirtisi olabilir”

Dr. Zafer Çiftçi, seste meydana gelen değişikliklerin gırtlak kanserinin belirtisi olabileceğini söylerken, en önemli risk faktörünün sigara ve diğer tütün ürünlerinin olduğunu vurguladı.

Erken yaşta tütün ve alkol kullanımının yaygınlaşması nedeniyle dünya genelinde gırtlak kanserinin görülme sıklığının arttı. Medicana Çamlıca Hastanesi Dr. Zafer Çiftçi, gırtlak kanserini hakkında açıklamalarda bulundu. Diğer belirtilerin yanı sıra yaygın olarak ses tellerinin bulunduğu kısım etkilendiği için ses kısıklığının, seste çatallanmanın, seste kalınlaşmanın gırtlak kanserinin en sık görülen belirtisi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Zafer Çiftçi, “Gırtlak kanserinde en önemli risk faktörü sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanılmasıdır” dedi.

Erken yaşta tütün ve alkol kullanımının yaygınlaşması nedeniyle dünya genelinde gırtlak kanserinin görülme sıklığının arttığını, görülme yaşının 40'lı yaşlara kadar düştüğünün altını çizen Dr. Çiftçi, “Gırtlak kanserinde en önemli risk faktörü sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanılmasıdır. Tütün ile birlikte alkol kullanımının da bu riski artırdığı bilinmektedir. Uzun süreler boyunca kirli hava koşulları veya uçucu kimyasallara maruz kalınası, reflü ve papillomavirüs (HPV) enfeksiyonlarının da gırtlak kanseri oluşmasına neden olduğu görülmüştür” şeklinde konuştu.

Gırtlak Kanseri Nedir?

Gırtlak kanserinin gırtlağı oluşturan dokulardan köken alan tüm kötü huylu tümörlere verilen genel isim olduğunu bildiren Dr. Çiftçi, “Gırtlak, boyunda orta hatta yer alan, ağız boşluğu ile nefes borusu arasındaki bağlantıyı sağlayan; insan sesinin çıkarılmasında büyük rol oynayan ve aynı zamanda nefes borusunu sıvı ve katı gıdalardan, ağız ve burun salgılarından koruyan önemli bir organımızdır. Yapısında solunum yolu mukozası, kaslar, kıkırdaklar ve bağ dokusu yer alır. Bu organda yer alan kanserler hem işlev kaybına yol açması hem de metastaz adı verilen ve kanserin yakın veya uzak organlara yayılması şeklinde tanımlanan kanser sıçraması nedeniyle dikkatle ele alınması gereken ciddi bir sağlık problemidir” dedi.

Gırtlak kanserinin belirtileri

Kulak Burun Boğaz Uzmanları ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanlarının gırtlak kanserini değerlendirirken, gırtlağı üç ayrı bölgeye ayırdıklarını aktaran Dr. Çiftçi, “Bu ayrımın nedeni her bölgede kanserin bulgularının ve tedavi şekillerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Gırtlak kanserleri en sık ses tellerinin bulunduğu orta kısımdan köken alır. Bu bölgenin kanserleri ses kısıklığı, seste çatallaşma ve kabalaşma; zaman zaman nefes almakta güçlük çekme gibi kendini gösterebilir. Gırtlağın üst kısmında yer alan tümörlerde ise yutma güçlüğü ve boğazda takılma hissi daha ön plana çıkmaktadır. Nefeste kötü koku veya kulak ağrısı da görülen belirtiler arasında yer alabilir. Ses tellerinin alt kısmındaki bölgeden köken alan kanserler ise genellikle ileri evrede ve nefes darlığı ile karşımıza çıkabilir. Kanserin evresine göre boyunda kanser yayılımını gösteren taraflı veya çift taraflı lenf bezlerinde şişlikler görülebilir'' diye konuştu.

“Gırtlak kanserinin dört evresi var''

Gırtlak kanserinin dört evresi olduğunu belirten Dr. Çiftçi, birinci ve ikinci evrelerin erken evre sayıldığını ve bu evrelerdeyken tedavinin başarı oranının daha yüksek olabildiğini söyledi. Üçüncü evre gırtlak kanserlerinde, gırtlak ve ses teli hareketlerinin azaldığı ve kısıtlandığı kanserler olabildiğini; dördüncü evre kanserlerde ise, ses tellerinin üst ve alt bölgesine yayılmış, gırtlak dışına taşmış kanserler olduğunu vurguladı. Dr. Çiftçi, “Üçüncü ve dördüncü evreler ileri evrelerdir, tedavide başarı oranı düşüktür, bu evrelerde boyunda metastaz dediğimiz başka organlara sıçrama durumu görülebilir” dedi.

Gırtlak kanserinde tanı nasıl konulur?

Gırtlak kanserlerinde tanı konusunda da bilgi veren Dr. Çiftçi, “Kapsamlı bir kulak burun boğaz ve baş boyun muayenesinin ardından ağız veya burun yolu ile gırtlağa girilerek endoskopi yapılır. Olası lezyonlar uzman hekim tarafından değerlendirilir. Ek görüntüleme yöntemleri de uygulanarak hastalığın yaygınlığı hakkın bilgi edinilir. Şüpheli durumlarda, genel anestezi altında ağız içerisinden girilerek yapılan bir ameliyat ile şüpheli dokudan küçük bir parça alınır ve patoloji laboratuvarına gönderilir. Patoloji sonucunda kanser tanısı konulursa PET - BT adı verilen yöntemle tüm vücut taraması gerçekleştirilir ve hastaya özel tedavi planlaması yapılır'' açıklamasında bulundu.

Gırtlak kanseri tedavi yöntemleri

Gırtlak kanserinin evresinin belirlenmesinden sonra hasta için en iyi tedavi seçeneğinin belirlenebilmesi için Kulak Burun Boğaz Uzmanları, Baş Boyun Cerrahisi Uzmanları, Medikal Onkoloji Uzmanları ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanlarını içeren bir tümör konseyinin oluşturulduğunu belirten Dr. Çiftçi, seçilecek tedavi yönteminde, tümörün gırtlakta yerleştiği yer, tümörün tipi ve tümörün evresinin belirleyici faktör olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Tedavi tek başına ya da kombinasyon halinde cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiyi içerebilir. İleri evre tümörlerde gırtlağın tamamen çıkarılması ve boyundaki lenf bezlerine yönelik cerrahi operasyonda söz konusu olabilir”.