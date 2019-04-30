Sestek'ten ikinci AR-GE merkezi

Geçen yıl İstanbul ofisi için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan AR-GE merkezi olarak onay alan Sestek'in şimdi de Ankara ofisi tescil edildi. Ses teknolojileri alanında 23 TÜBİTAK teşvikli proje, toplam 11 patente sahip Sestek'in 2 AR-GE merkezinde toplam 79 kişi görev yapıyor.

Ses ve iletişim teknolojileri alanlarına odaklanan küresel teknoloji şirketi Sestek'in Ocak 2018'de AR-GE merkezi onayı alan İstanbul ofisinin ardından Ankara ofisi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AR-GE merkezi olarak tescillendi. Sestek, sürdürülebilir bir yaklaşımla araştırma faaliyetleri yürütmenin yanı sıra, ürüne dönüşebilen inovasyon çalışmalarına odaklanarak mevcut ürünlerin performansını da sürekli olarak iyileştiriyor.

Ses teknolojileri alanında 23 TÜBİTAK teşvikli proje, toplam 11 patent

AR-GE merkezi olan bir teknoloji şirketi olarak sundukları ürün ve servislere öz kaynakları ve devlet desteğiyle 2 kat yatırım yapabildiklerinin altını çizen Sestek AR-GE Merkezleri Yöneticisi Tuba Arslan Kır şunları aktardı: "Ülkemizin ses teknolojileri pazarındaki tek yerli ve milli yazılım şirketi olarak, sürdürülebilir bir AR-GE anlayışına sahip olmak bizim için çok önemli. Bu kapsamda ilk adımı 2018'de İstanbul'da attık. Şu an İstanbul'da 45 AR-GE çalışanımız bulunuyor. AR-GE kültürünü geliştirme ve daha da ileri taşıma hedefiyle bu yıl içerisinde gerekli tüm şartları başarıyla yerine getirdik ve Şubat 2019'da Ankara Çankaya'da yer olan ofisimiz de AR-GE merkezi olarak tescillendi. Burada ise 17 çalışanımız bulunuyor. Bugüne kadarki deneyimimiz ve birikimimizle 5‘i devam eden toplam 23 TÜBİTAK teşvikli projeyi hayata geçirdik. 6'sı ABD'de olmak üzere toplam 11 patent aldık" dedi.

Yapay zekaya dayalı ses teknolojileri ile insan-makine etkileşimini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Tuba Arslan, bu doğrultuda AR-GE projelerinin ve patent başvurularının artarak devam edeceğini belirtti.

Ayrıca AR-GE personelinin bu süreçte daha aktif rol alması için teşvik edici ödül sistemi geliştirdiklerini de vurgulayarak araştırma ve geliştirme konularında şirket çalışanlarının aktif rol almalarının öneminin de altını çizdi.