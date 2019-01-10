Sevda şairi Cemal Süreya Maltepe'de anıldı

Türk şiirinin unutulmaz isimlerinden Cemal Süreya, vefatının 29'uncu yılında yurt içinden ve yurt dışından gelen şairlerin katıldığı bir programla Maltepe'de anıldı.

Türk şiirinin unutulmaz ismi, ikinci yeni şiirinin öncü isimlerinden Cemal Süreya, vefatının 29'uncu yıl dönümünde, üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Cemal Süreya Buluşması'yla, Maltepe'de anıldı. Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programı, yurt içinden ve yurt dışından gelen şairleri, edebiyatçıları ve Cemal Süreya sevenlerini bir araya getirdi. Programa farklı yaş gruplarından Cemal Süreya sevenleri büyük ilgi gösterdi. Programa, Süreya'nın her yıl anma toplantılarının yapılmasına öncülük eden isimlerden, yakın dostu, Süreya'nın sıklıkla gittiği, kültür, sanat hayatımızın önemli duraklarından Bostancı'da bulunan Hatay restoran işletmecisi Mehmet Ali Işık da katıldı. Süreya ile çocukluk koşullarının benzerlik taşıdığını, kendisinin de annesini küçük yaşlarda kaybettiğini ifade eden Işık, “1983 yılında Cemal Süreya söz uçuyor yazı kalıyor diye defter aldırdı. O defterlerden bazıları kitap haline geldi. Bugüne kadar hayatımı Süreya'ya adadım. O ne kadar anılıyorsa o kadar gurur duydum” diye konuştu.

‘Süreya'nın Cemali' belgeselinin gösterimi yapıldı

Program yazarlar Vedat Akdamar ve Emel Koşar'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Cemal Süreya'nın hayatına ilişkin belgesel niteliğindeki “Süreya'nın Cemali” isimli film gösterimiyle başladı. Yönetmenliğini A. Ayben Altunç Yarbaşı'nın üstlendiği filmde Cemal Süreya'nın kendi sesinden hayat hikayesi, fotoğrafları ve şiirleri perdeye yansıdı. Programa Ayben Altunç Yarbaşı'da katıldı.

Yabancı şairler, Süreya şiirlerini okudu

Programa Almanya'dan katılan şair Elvira Kujovic, Maltepe'de Cemal Süreya'ya adanan anma programına katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Kujovic, Süreya'nın “Öyle Uzaktan Seviyorum Seni” isimli şiirini Almanca, “Mektuplarımız” isimli şiirini İngilizce olarak okudu. Romanya'dan Ion Cristofor Lıubliana “Uyku Hapları”, “Deniz Kızı”, Maria Pal, Türk şair Ayten Mutlu için yazdığı şiirini ve “İkiye Hiçlik” isimli şiirlerini katılımcılarla paylaştı. Ali Günvar “Kanto”, Nur Doğan “Nehirler Boyunca Kadınlar Gördüm”, Pınar Doğu “Güzelleme”, Volkan Hacıoğlu “İntihar” isimli şiirlerini okudu.

Aşk, yalnızlık, baskı, sürgün

Programa konuşmacı olarak katılan isimler Süreya'nın şiirlerine ve edebiyatına, yaşamına ve anılarına dair bilgiler sundu. Öğretmen ve şair Ali Ekber Ataş, Süreya denilince aklına aşk, yalnızlık, baskı, sürgün, trajedi geldiğini belirterek, Süreya'nın çocukluğunun trajedilerle geçtiğini, annesini küçük yaşta yitirdiğini, hayatı boyunca anne sıcaklığını aradığını söyledi. 1990'lı yıllardan sonra Süreya şiirlerini takip edenlerinin yaş ortalamasının düştüğünü ifade eden Ataş, Süreya'nın şiir dili ikinci şiir hareketinin kapalı yanından bağımsızdır. Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Karacaoğlan'ın halk edebiyatının devamı gibidir. Gündelik dili şiir diline çevirmekte ustadır” dedi.