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“Sevgi Postanesi” vatandaşlara nostalji yaşatıyor

Büyükçekmece Belediyesi’nin yeni yılda sevdiklerine kartpostal yollamak isteyen ve bu yolla nostalji yaşatmak isteyen kişiler için kurduğu “Sevgi Postanesi” büyük ilgi görüyor.

Büyükçekmece Belediyesi'nin yeni yılda sevdiklerine kartpostal yollamak isteyen ve bu yolla nostalji yaşatmak isteyen kişiler için kurduğu “Sevgi Postanesi” büyük ilgi görüyor.


Uzaktaki sevdiklerine yeni yıl dileklerini kartpostal ile iletmek isteyenler belediye meydanında kurulan “Sevgi Postanesi”ni ziyaret ederek ücretsiz kartpostal ve pul alabiliyor.


30 Aralık Çarşamba gününe kadar devam edecek


Büyükçekmece'nin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan kartpostallardan istediğini seçen vatandaşlar diledikleri ve yeni yıl mesajını yazarak posta kutusuna atıyor. 30 Aralık tarihine kadar devam edecek olan Sevgi Postası sabah 10.00 ile 19.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet veriyor.

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