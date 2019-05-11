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'Sevgi Sofrası'nda buluşan Maltepeliler dualarla iftarını açtı

Maltepe Belediyesince Aydınevler Mahallesi’nde kurulan ’Sevgi Sofrası’nda bir araya gelen binlerce Maltepeli, Türkiye ezan ve Kur’an okuma birincisi Dursun Şahin’in verdiği Kur’an tilaveti ve dualarla iftarını açtı.

Maltepe Belediyesince Aydınevler Mahallesi'nde kurulan 'Sevgi Sofrası'nda bir araya gelen binlerce Maltepeli, Türkiye ezan ve Kur'an okuma birincisi Dursun Şahin'in verdiği Kur'an tilaveti ve dualarla iftarını açtı.


Maltepe Belediyesince kurulan ve Maltepe'de her yıl Ramazan ayında geleneksel hale gelen "Sevgi Sofraları" binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Aydınevler Mahallesi'ndeki buluşmanın adresi Selçuk Bey Caddesi oldu. Caddede kurulan sevgi sofrasında bir araya gelen Maltepeliler, Türkiye ezan ve Kur'an okuma birincisi Dursun Şahin'in verdiği Kur'an tilaveti ve dualarla iftarını açtı.


Maltepe Belediyesi, Ramazan ayıyla birlikte camilerin temizliği için de harekete geçti. Kurulan bir ekiple, ilçe genelinde bulunan 82 camide genel cami temizliğinin yanı sıra, halı, cam ve duvarların silinmesi ve süpürme işlemleri yapılıyor.

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