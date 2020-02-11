Sevgililer Günü'nde pahalı hediyeler tercih ediliyor, son günlere kadar bekleniyor

Sevgililer Günü'nde ağırlıklı olarak 11 ve 12 Şubat tarihlerinde sipariş verilirken daha çok pahalı hediyeleri tercih ediliyor. Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar düzenleyen şirketlerin satışlarında ise yüzde 24 oranında artış yaşandığı ortaya çıktı.

Dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcısı Related Digital, Sevgililer Günü ile ilgili tüketicilerin dijital davranışlarından yola çıkarak bir analiz hazırladı. Araştırma kapsamında; sevgililerine hediye almak isteyen kullanıcıların genellikle 11 ve 12 Şubat tarihlerini tercih ettiği belirlendi. Ayrıca internet üzerinden Sevgililer Günü'ne özel kampanya düzenleyen şirketlerin satışlarında normal günlere oranla yüzde 24, siparişlerde ise yüzde 18 artış yaşandığı gözlemlendi. Bu veriler de kullanıcıların Sevgililer Günü'nde daha pahalı hediyeleri tercih ettiğini bir kez daha ortaya çıkardı. Ağırlıklı olarak çiçek ya da çikolata gibi ürünler tercih edilirken; kozmetik/parfüm, giyim/aksesuar ve tatil gibi seçeneklerin de son yıllarda yükselişe geçtiği belirlendi.

Çiçek ve hediyelik eşyalara özel kampanyalarda artış

İnternet üzerinden çiçek ve hediyelik eşya satışı gerçekleştiren şirketlerin normal günlere oranla dört kat daha fazla kampanya yaptığının belirlendiği analizde; şirketlerin kampanyalarıyla ilgili mobil bildirim sayısının ise bu dönemlerde iki katına çıktığı belirlendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, aralarında Turkcell, Estee Lauder, Ikea, GAP, Siemens, Allianz'ın da bulunduğu çok sayıda ismin küresel çözüm ortağı olduklarını, Türkiye'de de Boyner gibi sektörünün önemli oyuncularına hizmet verdiklerini anımsattı. Omnichannel (çoklu kanal) pazarlama platformu hizmetleri, yapay zeka destekli büyük veri analizi, segmentasyon, kişiselleştirme, pazarlama çözümleri ve ürün önerileriyle bine yakın şirkete hizmet sunduklarını belirten Kılıç, doğru kampanyanın, doğru kişilere ulaşmasına katkıda bulunduklarını aktardı.

"E-ticarette fırsatları yeterince değerlendiremiyoruz"

Markaların özel günlerde hazırlanan geçmiş kampanyaları analiz etmeyi bazen ihmal ettiklerini vurgulayan Kılıç, "Bu tür analizler; kampanyaların geri dönüşü noktasında markaların izlemesi gereken yol açısından önemli verileri içeriyor." diye konuştu.

Şirketlerin özel günlere yönelik e-ticaret satış verilerini artırma noktasında çok önemli bir konuda hata yaptıklarının altını çizen Kılıç, "Dijital pazarlamanın markalara sunduğu en önemli katkılardan biri de müşteri verileri sayesinde davranışsal segmentasyon yapılabilmesi. Segmente edilmiş kampanyalar en az yüzde 10 daha fazla geri dönüş üretiyor. Maalesef markaların büyük bölümü segmentasyona yeterince önem vermiyor. E-ticarette fırsatları yeterince değerlendiremiyoruz. Oysa şirketler, Sevgililer Günü gibi günlerde cinsiyet davranışı odaklı segmentasyon yaparak çok daha verimli dijital pazarlama kampanyaları oluşturabilirler. Bu tür kampanyalar şirketler için büyük fırsat." dedi.

"Şirketler akıllıca davranmalı"

Pazarlama teknolojilerinin sunduğu en önemli avantajlardan birinin de tüketici davranışlarını analiz edilerek, kişiselleştirilmiş kampanyalar sunulması olduğuna dikkat çeken Kılıç, "Pazarlama teknolojileri hem kullanıcıların aradığı hediyeyi bulmasına hem de satışların artmasına önemli destekler sunuyor. Kişiselleştirilmiş kampanyalar şirketlerin satışlarında yüzde 20 oranında artış yaşanmasını sağlıyor. Bu nedenle satışlarını artırmak isteyen şirketler, kampanyaların kişiselleştirilmesi noktasında akıllıca davranarak, pazarlama teknolojilerinin gücünden yararlanmalı." açıklamasını yaptı.