Sevgililer Günü'ne özel ‘Perfect Match' hediyesi

Kadınlar için fular, erkekler için mendilden oluşan hediye seti Sevgililer Günü'ne özel olarak tasarlandı.

Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics'in Sevgililer Günü'ne özel tasarladığı kadınlar için fular ve erkekler için mendilden oluşan mükemmel uyumlu ‘Perfect Match' hediye seti markanın mağazalarından yerini aldı. Erkekler için şıklığı tamamlayacak cep mendili, kadınlar için ise aynı renk ve desenden hem saça, hem boyuna hem de çantaya takalıbilecek fular önerisi söz konusu setin içinde sınırlı sayıda sunuluyor.

Anlatılan sete markanın internet adresinde de ulaşılabiliyor.