Sevgililer Günü'ne özel sosyal sorumluluk projesi

8-12 Şubat tarihlerinde Akbatı AVM'de açık olacak Tasarım Pazarı'nda misafirler için özgün seçenekler sunulacak. Akasya AVM ise tüm alışverişlerin bağışa dönüştüğü Givin Mağazası'yla güçlerini birleştirerek Türkiye'nin dört bir yanından iyi durumdaki eşyaların bağışlarını toplayarak Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndaki gençlerin sosyal sorumluluk projesine destek olacak.

Sevgililer Günü'nde sevdiklerine özel tasarım hediyeler vermek isteyenler Akbatı Tasarım Pazarı'nda buluşuyor. AVM misafirleri 5 gün boyunca açık olacak Tasarım Pazarı'nda; aksesuardan giyime, el yapımı çikolatadan özel tasarım çiçeğe kadar birçok hediye alternatifi arasından seçim yapabilecek.

Türkiye'nin her yerinden iyilik hareketine katılım mümkün

Akasya'daki Givin ‘İyilik' Mağazası'na özel alışveriş günü ile bağışlar iyiliğe dönüştürülecek. Verilen bilgiye göre, Türkiye çapında ‘iyi durumdaki eşyalarını' bağışlamak isteyen herkes, 14 Şubat tarihinden önce bağışlayacakları eşyalarını Akasya'ya ücretsiz bir şekilde kargolayarak bu iyilik hareketine dahil olabilecek. Bağışlardan elde edilen gelir ile Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) aracılığıyla gençlerin sosyal sorumluluk projelerine destek sağlanacak. Ayrıca bağışta bulunan misafirler AVM'nin Givin Mağazası'nda geçerli yüzde 15 indirim kazanma imkanı yakalayacak. Tüm alışverişlerin bağışa dönüştüğü Givin sosyal girişimi, Türkiye'de alışveriş merkezi içindeki bağış mağazası olan Givin Mağazası ile faaliyetlerine devam ediyor.

Verilen bilgiye göre, 15 Şubat tarihine kadar Akasya ve Akbatı Mobil Uygulamasına giriş yapan kullanıcılar kampanyaya katılıp, birbirinden güzel hediyeleri kazanma imkanı yakalıyor. Ayrıca uygulamayı indiren kullanıcılar, markaların uygulamaya özel kampanyalarından da yararlanabiliyor. AVM'ler, sosyal medya kullanıcılarına özel geliştirdiği filtreler ile Sevgililer Günü'nde sevdikleriyle hoşça vakit geçirme imkanı da sunuyor.