Sevgilisini falçatayla yaralayıp tecavüze kalkıştığı iddia edilen şahsın yargılanmasına devam edildi

Avcılar'da kız arkadaşını, ‘sana sürpriz yapacağım' diyerek falçatayla yaralayıp tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen şahsın yargılanmasına devam edildi.

Avcılar'da 5 Şubat 2019'da kız arkadaşı Rabia K.'yi (25) ‘sana sürpriz yapacağım diyerek' bir konfeksiyon atölyesine götüren ve burada genç kızın boğazını, bacağını ve vücudunun farklı yerlerini falçata ile kesip tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen Emre Ç.'nin (25) Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Emre Ç. ile tutuksuz sanık Yunus K. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı Emre Ç.'nin psikiyatrik muayene epikrizin gönderildiğini söyledi. Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Emre Ç, , önceki savunmasını tekrar ettiğini söyledi. Sanık avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini aktardı.

Duruşmada tanık olarak beyanı alınan sanığın babası Ali Ç., olay günü gece saat 01.30'da oğlunun yanına geldiğini ve işe gireceğini söyleyerek para aldığını aktararak, “Araç kiralamış kız arkadaşıyla gezmeye çıkmış. ‘Baba ben kız arkadaşımla tartıştım' dedi. ‘Kötü bir şey var mı ?' diye sordum. ‘Yok sen git' dedi. Ben yukarı çıkarken kaçıp gitti. Ben de hemen polisi aradım. Acaba kötü bir şey mi oldu diye düşündüm. Psikolojik sorunları vardı. Hastaneye götüreyim dedim ama istemedi” şeklinde konuştu.

Rabia K.'nin avukatı Diren Cevahir Şen ise, “Emre'nin fiili mağduru öldürmeye yöneliktir. Sanık Yunus'un eylemi ise diğer sanığın eylemine yardımdır. Adam öldürme suçu bakımından da iştirakçidir. Bu nedenle Yunus'un da tutuklanmasını talep ediyoruz” dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme cumhuriyet savcısının görüşünün ardından ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti Emre Ç.'nin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasına ve tutuksuz sanık Yunus K.'ye yurt dışı çıkış yasağı konulmasına karar verdi. Mahkeme Emre Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.