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Sevgiliye hediye seçenekleri

Giyim markası Beymen, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel hediye seçeneklerini sıraladı.



14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşmasıyla hediye telaşı başladı. Giyim markası Beymen yaklaşan bu özel gün için sevgililere alınabilecek hediye seçeneklerini derledi.



Özel kapsül koleksiyon


Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili önderliğinde Beymen Club tasarım ekibi tarafından tasarlanan ‘Love' nakışlarının öne çıktığı özel kapsül koleksiyon, kırmızı, siyah renkleri ve kışın vazgeçilmezi ekose deseniyle kalpleri ısıtıyor. Koleksiyonda aşk teması, bere ve atkılardan kazak ve battaniyelere tüm ürün gruplarına yayılıyor.



Eşofman, gömlek, atkı, bere


Markanın 2019 Kış Koleksiyonu'nda kayak teması, kar kristalleri, dağcı sembolleri ile zenginleşen triko kazaklardan renkli sweatshirtlere, casual bir şıklık sunan puf montlardan uzun hırkalara, dinamik eşofman altlarından kareli gömleklere, yumuşacık atkı ve berelerden sofistike yün şapkalara her yaş grubuna ve stile uygun Sevgililer Günü hediye seçenekleri bulunuyor.

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