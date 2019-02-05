İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sevgiliye şık hediye önerisi

Danimarkalı ayakkabı markası, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel, hediye seçeneği ayakkabıyı tanıttı.

Danimarkalı ayakkabı markası, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel, hediye seçeneği ayakkabıyı tanıttı.


Danimarkalı ayakkabı devi ECCO, yeni erkek koleksiyonu ST.1 HYBRID'i duyurdu. Marka, yeni koleksiyonun Sevgililer Günü'nde alınabilecek bir hediye seçeneği olarak önerdi. Ayrıca koleksiyonun güçlü ve ince deri kullanımı ile yırtılmalara karşı koruma sağladığı belirtilirken, tercih edecekler için fiyat açısından da 14 Şubat'a özel avantajların bulunduğu duyuruldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.