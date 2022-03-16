Sevilen Edebiyatçı Tarık Tufan Sultangazi'de gençlerle buluştu

Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Sultangazi Belediyesi'nin konuğu oldu. Sevilen edebiyatçının modern zamanlarda insanın kendini keşfetmesini odağına alan semineri gençlerden yoğun ilgi gördü.

Sultangazi Belediyesi birbirinden değerli isimleri Sultangazililerle buluşturmaya devam ediyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu'nun son konuğu, kaleme aldığı kitaplarıyla çok sayıda okurun sevgisini kazanan yazar ve senarist Tarık Tufan oldu.

Çoğunluğu gençlerden oluşan seyirciyle özel bir söyleşi gerçekleştiren Tufan, anlatımına kendi yaşamındaki dönüm noktalarından başladı. Çocukken hediye aldığı Martı kitabının kendisini çok etkilediğini söyleyen edebiyatçı, kitaptaki karakterin çarpıcı hikâyesiyle kendisinde de hayatta azimli ve başarılı olma isteğinin uyandığını belirtti. Tufan, küçük yaşlardayken bir tekstil atölyesinde başlayan çalışma yaşamında bu azmini koruduğunu, hep iyiye ulaşmak istediğini ve bu isteğini sürdürdüğünü anlattı.

“İyilik kavramı değişti”

Günümüzde sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla iyilik kavramının değiştiğine değinen Tufan, çoğu insanın artık iyi olmaya değil de sosyal medyada iyi görünmeye önem verdiğini söyledi. Önemli olanın gerçekten iyi olmak olduğunu vurgulayan Tufan, insanın bunu başarabilmesi için önce kendini tanıması, kusurlarını fark etmesi ve bu kusurlarını düzeltmek için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Söyleşiye katılan gençler, söyleşinin önemli konulara değindiğini belirterek Tarık Tufan'a ve Sultangazi Belediyesine teşekkür etti.