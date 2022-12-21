Sevilla, Isco'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

La Liga ekiplerinden Sevilla, İspanyol futbolcu Isco'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Sevilla, geçtiğimiz sezon sonu Real Madrid ile sözleşmesi bittikten sonra takıma dahil ettiği 30 yaşındaki futbolcu Isco ile karşılıklı sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

İspanyol futbolcu, Sevilla ile 19 karşılaşmada forma giyerken, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.