Sevilla'nın yeni teknik direktörü Mendilibar oldu

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’nın yeni teknik direktörü Jose Luis Mendilibar oldu.
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın yeni teknik direktörü Jose Luis Mendilibar oldu.
La Liga takımlarından Sevilla'da, Jorge Sampaoli'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Luis Mendilibar getirildi. Ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi sonrası topladığı 28 puanla 14. sırada yer alan İspanyol ekibi, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda ise Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale yükselmişti.
Sevilla'nın yeni teknik direktörü Mendilibar da son olarak La Liga 2 ekiplerinden Alaves'i çalıştırmıştı.