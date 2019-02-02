Seyahat acentaları ‘Göbeklitepe'ye yoğunlaşacak

2019 yılı özellikle kültür turizmi açısından etki uyandırmak amacıyla ‘Göbeklitepe Yılı' olarak ilan edildi. Bölgede bu yıl hem yerli hem de yabancı turist sayısının artması bekleniyor. TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, “Acentalarımız bu bölgelere daha da yoğunlaşacak. Oralardaki tarihi yerlerimizin kapılarını turist gruplarına açacağız. Oranın halkı da para kazanarak göçe mecbur olmayacak” dedi.

Köklü tarihi, doğal güzellikleri, kültür turizmindeki potansiyeli sayesinde ziyaretçilerin gözde merkezlerinden olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, "Göbeklitepe Yılı" sayesinde 2019'da yüksek sayıda turist ağırlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili görüş bildiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, Güneydoğu turlarının hem ülke turizmi açısında büyük önem taşıdığını aktararak 2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı' olarak kabul edilmesi büyük bir slogandır” dedi.

Bu bölgelerden arkeologlar tarafından çıkarılan bir çok eserin ABD ve Londra'daki bir çok müzede sergilendiğini söyleyen Erdem, “O eserleri ülkemize getirip asıl yerinde turistlere göstermemiz gerekir. Bu değerli tarihi eserler yerinde kıymet arz eder. Bunun için de hem Türkiye Seyahat Acentaları Birliği hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak çalışmalar sürüyor. Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları, yıllar sonra Türkiye'ye getirildi. Bu bir başlangıç ve artık harcama limitleri fazla olan turistlerin Türkiye'ye gelmeleri açısından atılan bir adım olsun” diye konuştu.

Güneydoğu turlarının hem ülke turizmi açısında büyük önem taşıdığını aktaran Erdem, “Artık Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin terörle anılmasını istemiyoruz. Bugün o bölgelerde bir terör eylemleri görünmemektedir. Can ve mal riski bulunmamaktadır, batı illerimiz ne ise doğu illerimiz de aynı durumdadır” dedi.

Bundan sonra doğu ve güneydoğuda turist gruplarının sıklıkla görüleceğini anlatan Erdem, ”Oralardaki tarihi yerlerimizin kapılarını turist gruplarına açacağız. Oranın halkı da para kazanarak göçe mecbur olmayacak” diye konuştu.

Sıklaşacak güneydoğu turlarının acentalar için de ayrı bir gelir sağlayacağını kaydeden Erdem, “Acentalarımız bu bölgelere daha da yoğunlaşacak” şeklinde konuştu.