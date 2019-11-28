Seyahat dünyası 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde bir araya geldi

Türkiye'yi küresel seyahat endüstrisinin geleceğinde daha güçlü bir marka konumuna taşımayı hedefleyen 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, ‘Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' ana temasıyla Antalya'da gerçekleştirildi.

9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) organizasyonuyla 27 - 28 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlendi. Kongreye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı ile yurt içi ve yurt dışı seyahat dünyasından üst düzey temsilciler katıldı.

Dünya turizm pazarının önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer aldığı kongrede turizm sektöründe Türkiye ve dünyadaki güncel durum, seyahat endüstrisinde öne çıkan eğilimler ve gelecek vizyonu ele alındı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da “Havacılık Sektöründeki Gelişmeler” başlıklı konuşmasında bayrak taşıyıcının Türkiye'nin turizm ekonomisine olan katkısını ve gelecek hedeflerini aktardı. İlker Aycı; “Öncelikle güzel Antalya'mızın bu yıl tarihinde ilk kez 15 milyonu aşkın turisti ağırlamış olmasını son derece önemli buluyor, bu başarıda büyük pay sahibi olduğuna inandığım AKTOB'u huzurlarınızda tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, büyük başarılarla tamamladığımız bir turizm sezonunun ardından 2020 yılında daha büyük başarılara hep birlikte tanıklık edecek, ülkemizin dünya turizmindeki yükselişi ile hep birlikte gururlanacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“Yolcularımızı sevdiklerine ulaştırırken insanımızı ve değerlerimizi uçtuğumuz her ülkede tanıtıyoruz"

Türkiye'nin turizmde önemli bir sıçrama yaptığına dikkat çeken Aycı, “Ülkemiz 2016 yılında yaşadığı zorlu süreçleri hızla geride bırakmayı başarmış ve 2018 yılında 39,5 milyon turist sayısına ulaşarak dünya turist sayısı sıralamasında 6. sıraya yeniden yerleşmiştir. 2019 yılının ilk 9 ayı turizm sektörünün bu yıl önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini ve ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısının ilk 9 ayda yüzde 14,5 artarak 36,4 milyona ulaştığını gösteriyor. Türk Hava Yolları ailesi olarak bizler de ülkemizin Milli Bayrak Taşıyıcısı ve dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu unvanımızla, misafir kabul ettiğimiz yolcularımızı sevdiklerine ulaştırırken, ülkemizi, insanımızı ve değerlerimizi uçtuğumuz her ülkede tanıtıyor, tarihi ve doğal zenginliklerimizi gözler önüne seriyoruz” diye konuştu.

“Global pazarda arz edilen koltuk kapasitesinde 2023 yılında 10. sırada olmayı hedefliyoruz”

Aycı, “Markamızın, 2003 yılında 10 milyonun biraz üzerinde olan yolcu sayısını 2018 yılı sonu itibarıyla 75,2 milyon yolcuya çıkardık. Yine 2003 yılında uçtuğumuz şehir sayısı 104 iken bugün Türk Hava Yolları tüm dünyada toplam 126 ülkede 316 şehre sefer icra ediyor. Markamız, dünya çapında arz edilen koltukta 2005 yılında yüzde 0,6'lık paya sahipken, 2018 yılında bu payı 3 katına çıkararak yüzde 1,8 oranında pay sahibi oldu. Global pazarda arz edilen koltuk kapasitesinde, 2018 yılında 15. olan Türk Hava Yolları'nın 2023 yılında 10. sırada olmasını hedefliyoruz” dedi.

"THY, direkt turizm hamlesiyle Türkiye'yi bölgenin turizm merkezi konumuna taşıyor"

Türk Hava Yolları'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2018 yılının Ekim ayında imzaladığı ‘Direkt Turizm Hamlesi' protokolüne de değinen İlker Aycı, “Ülkemizin en büyük hizmet ihracatçısı olarak, bacasız sanayi olan turizm sektörümüzün en büyük paydaşı konumundayız. Direkt Turizm Hamlesi protokolü kapsamında geçtiğimiz haziran ayından itibaren uygulamaya koyduğumuz direkt seferlerimizle öncelikle ülkemizin nitelikli turistler için öncelikli adresler arasında girmesini hedefliyoruz. Özellikle yaz sezonunda milyonlarca turisti ağırlayan tatil beldelerimize Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun başlıca merkezlerinden sunduğumuz tarifeli seferlerimizdeki artış, turizm sektörümüzün bu yıl rekorlara imza atmasına büyük katkı sağlıyor” ifadelerine yer verdi.

"Türk Hava Yolları 2023'te 500 uçaklık filosuyla 120 milyon yolcu taşımayı hedefliyor"

THY'nin 2023 hedeflerine de değinen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Turizm sektörümüzün 2023 yılı güncel hedefi 75 milyon turist. Türkiye'nin Milli Bayrak Taşıyıcısı ve medeniyetimizin göklerdeki temsilcisi olarak bu hedefe ulaşacağımıza inancımız tam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile hayata geçen ve geçtiğimiz Nisan ayında havacılık sektörünün en büyük taşınma operasyonu ile taşındığımız İstanbul Havalimanı gibi bir aktarma merkezi ile bizler de 2023 vizyonumuza emin adımlarla yürüyor, 500 uçaklık bir filo ve yılda 120 milyon yolcu hedefimizi gerçekleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.