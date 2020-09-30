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Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

İstanbul’da bir kadının şüpheli bir şekilde ölümünün bu kez Ataşehir’de yaşandığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul'da bir kadının şüpheli bir şekilde ölümünün bu kez Ataşehir'de yaşandığı ortaya çıkmıştı. 8.inci kattan aşağı düştüğü iddia edilen Şeyda Yılmaz'ın bulunduğu rezidanstan bir kişinin çıkarak taksiye bindiği görüldü. Taksiye binen kişinin M.A.D.'nın arkadaşı olduğu öğrenildi. Rezidanstan çıkan kişinin cep telefonu ile konuşması dikkat çekti. Şahsın iddiaya göre olaydan önce rezidanstan ayrıldığı öğrenildi.

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