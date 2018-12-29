Seyidoğlu gıda 2019 yılında yeni fabrikasında üretime başlayacak

Helva reçel üretimi yapan Seyidoğlu Gıda, 2018 yılında başlattığı yatırım ve istihdam çalışmalarını 2019 yılında da devam ettirecek. 2018 yılını ekonomik durgunluğa rağmen yüzde 10 büyüme ile kapattıklarını ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, "10 milyon TL yatırım ile inşaatına başladığımız fabrikamızda 2019 yılında üretime başlayacağız. Üretim kapasitemizi iki katına çıkaran yeni yatırımla birlikte 30 ülkeye olan ihracatımızı 40 ülkeye, 400 olan ürün çeşidimizi de 500'e çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Ekonomide yaşanan durgunluk ortamının 2019 yılı itibariyle sona ermesini beklediklerini ifade eden Göksu, ekonomik durgunluk var deyip yatırımdan vazgeçmediklerini, tam tersi yatırım ve istihdam seferberliğine hız verdiklerini kaydetti.

İç piyasada yaşanan daralmayı ihracat ve AR-GE çalışmalarıyla aştıklarını anlatan Göksu, "Yeni tesisle 2019 yılında yıllık üretimimizi 20 bin tondan 30 bin tona çıkaracağız. Daha önce hiç üretmediğimiz 50'ye yakın çeşidin üretimine başlayacağız. 8 bin metrekarelik kapalı alan kapasitemizi 16 bin metre kareye çıkaracağız. 150 yeni istihdam ile ülke ekonomimize katkı sağlayacağız" dedi.

Yeni fabrikada pekmez ve pasta üretimi yapacak

Seyidoğlu Gıda olarak helva reçelin dışında baklava, tahin, pekmez, sütlü ve şerbetli tatlılar, unlu mamuller, pasta çeşitleri gibi 400 ürün çeşidine sahip olduklarını ifade eden Genel Müdür, "Firma olarak ilk yola çıkışımız helva ve reçel ile oldu. Son yıllarda pekmeze karşı büyük ilgi var. Şu anda 4 olan pekmez çeşidimizi 10'a çıkaracağız. Daha önce üretilmemiş pekmezleri tüketiciye sunacağız. Yeni tesisimizde son teknolojiye sahip robotlarla pekmez, pasta ve yeni tatlı çeşitlerimizin üretimini yapacağız. Geleneksel Osmanlı lezzetlerini yeni nesle sevdirmek için 'faydalı tatlı' sloganıyla sektörde büyük bir adım atarak früktoz ve glikoz şurubu içermeyen ürünler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretimin dışında mağaza yatırımlarına da devam edeceklerinin altını çizen Göksu, "Şu anda mevcut 15 mağazamızda yenileme çalışmalarını devam ettiriyoruz. Premium alanda üretim yaptığımız Sultanbacı markasını baklava üretimi ve mağazalaşma çalışmalarında lokomotif olarak kullanıyoruz. Sultanbacı markasıyla tatlı sektöründe pazar liderliğine ulaşmak istiyoruz" dedi.

"140 milyon dolarlık atıştırma pazarında yerli üretim yapacağız"

2018 yılında çocuklara dönük atıştırmalık pazarında da üretime başladıkları bilgisini veren Göksu, "Tahin, pekmez, meyve özü gibi geleneksel gıdaları çocuklara sevdirmek için yeni bir ürün serisi hazırladık. Genellikle yurt dışından ithal olarak gelen atıştırmalık ürünler Türkiye'de 140 milyon dolarlık bir pazara ulaştı. Bu alanda 1.5 milyon TL yatırımla ithalatın da önünün kesilmesine katkı sağlamak ve yerli ürünleri çocuklara sevdirmek istiyoruz. Pedagog ve çocuk gelişimi uzmanlarından da destek alarak ve çizgi film karakterlerini kullanarak, çocukların bu gıdaları daha eğlenceli tüketecekleri bir ürün serisi hazırladık. Çocuklar için ürettiğimiz Bandır Bandır adlı ürünümüze büyükler de rağbet gösteriyor" diye konuştu.