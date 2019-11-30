Seyidoğlu Gıda Afrika pazarında SPAR marketleriyle büyüyecek

Uluslararası market ve ürün tedarik zinciri Spar Group ile Seyidoğlu Gıda arasında yapılan anlaşma ile Seyidoğlu Gıda'nın reçelleri Afrika pazarında 1000'den fazla markete ulaşacak.

Uluslararası market ve ürün tedarik zinciri Spar Group ile Seyidoğlu Gıda arasında yapılan anlaşma ile Seyidoğlu Gıda'nın reçelleri Afrika pazarında 1000'den fazla markete ulaşacak. Yapılan iş birliği kapsamında ilk parti ihracatın Spar Afrika depolarına gönderildiği bilgisini veren Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Seyidoğlu ürünleri Afrika pazarında çok biliniyor ve seviliyor. Hedefimiz tüm Afrika kıtasına yıllık 10 milyon TL değerinde ihracat yapmak" diye konuştu.

Dünyanın 30 ülkesine ihracat yaptıklarını ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, "Son yıllarda özellikle Afrika pazarındaki payımızı artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Kuzey Afrika başta olmak üzere kıta genelinde pek çok toptancı ve dağıtım firmasıyla anlaşmalar yapıyoruz. En son Spar Group ile de bir adım attık. Afrika pazarında 6 ana dağıtım noktası ve 1.000'den fazla market ve bakkala hizmet veren global bir grup olmaları bizim için büyük önem taşıyor. İlk etapta çalışmamıza 380 gramlık reçellerimizle başladık. Daha sonra helva, tahin, pekmez gibi diğer ürünlerimizle de ürün gamını genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Yunanistan'dan Kolombiya'ya kadar 30 ülkeye helva yediriyoruz"

Seyidoğlu Gıda'nın helva ve reçel üretimiyle çıktığı yolda bugün 450 ürün çeşidine ulaştığı bilgisini veren Genel Müdür Mehmet Göksu, "Yeni ürün çeşitleri üretmek ve yeni pazarlara ulaşmak adına yoğun bir yurtdışı atağı içindeyiz. 30 ülkeye 25 milyon TL değerinde ihracat yapıyoruz. Kolombiya'dan Çine, Rusya'dan Amerikaya kadar pek çok ülkeye Türk lezzetlerini sevdirdik. 10 milyon TL yatırımla inşaatına başladığımız yeni fabrikamızın faaliyete geçmesiyle birlikte kapasitemizi 2 katına çıkaracak ve yeni ürün çeşitlerine yer açacağız. 110 milyon TL'ye ulaşan ciromuzu 2020 yılında 130 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.