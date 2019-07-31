Seyidoğlu Gıda dondurma külahı üretimine başladı

Tatlı sektörünün geleneksel üreticilerinden Seyidoğlu Gıda, ürün çeşidine dondurma külahlarını da eklediğini açıkladı. Türkiye genelinde süpermarketlerde dondurma dolaplarının yanında teşhir edilen külah standlarına tüketici büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. Açıkta satılan gıdalardan uzak duran ve dondurmasını evde tüketmek isteyen tüketiciler, 10'lu paket halinde satışa sunulan külahları tercih edebilecek.

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Hem sağlıklı hem düşük kalorili olması sebebiyle dondurma külahlarımız satış rekoru kırıyor. Süpermarketlerin talebine yetişmekte zorlanıyoruz. İlk defa üretimine başladığımız bir ürün olduğu için fiyatını da çok uygun tutuyoruz. Farklı aroma ve çeşitlerle bu alandaki üretimimizi genişleteceğiz" diye konuştu.