Seyidoğlu Gıda: "Hedefimiz 40 ülkeye ihracat yapmak"

Türkiye'nin lider helva ve reçel üreticilerinden Seyidoğlu Gıda, MÜSİAD Fuarında ilk defa piyasaya sürdüğü ürünlerini tanıttı. Firma, 2019 yılı için 40 ülkeye ihracat hedefliyor.

Seyidoğlu Gıda; 24 Kasım'a kadar devam edecek MÜSİAD Expo fuarında yerini aldı. Fuar kapsamında ilk defa üretimi yapılan ve müşterinin beğenisine sunulan reçel, bal ve kahvaltılık ürün çeşitlerini satın almacılara sunduklarını ifade eden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Fuarın ilk gününden itibaren standımıza yoğun bir ilgi yaşadık. Özellikle Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ülkelerinden gelen satın almacılarla önemli işbirliği görüşmeleri yaptık. Fuar beklentilerimiz doğrultusunda oldukça verimli geçiyor" ifadelerini kullandı.

Hedef 40 ülkeye ihracat

Seyidoğlu Gıda olarak dünyanın 30 ülkesine ihracat yaptıklarını söyleyen Göksu, "2019 yılı için hedefimiz 40 ülkeye ürünlerimizi satmak. Şu anda 400'den fazla ürün çeşidimiz var. İlk defa Seyidoğlu markasıyla bal ve kahvaltılık serileri üretmeye başladık. Kahvaltı pazarında lider marka olmayı hedefliyoruz. Hadımköy organize sanayi bölgesinde yapımı devam eden 10 milyon TL yatırım tutarındaki fabrikamızı 2019 yılının ilk aylarında faaliyete geçireceğiz. Yeni tesisle birlikte üretim kapasitemizi 2 katına çıkaracağız" dedi.