Seyidoğlu Gıda'ya 'Güvenilir Gıda' ödülü

Türkiye'nin geleneksel ürünlerinin üreticilerinden Seyidoğlu Gıda'ya, ürün güvenliğinin yaygınlaştırılması ve toplumsal bilincin oluşturulması çalışmalarına verdiği destekten ötürü Güvenilir Ürün Platformu tarafından teşekkür belgesi verildi.

Helva, reçel başta olmak üzere geleneksel lezzetlerin üreticilerinden Seyidoğlu Gıda'ya ürün güvenliğinin yaygınlaştırılması ve toplumsal bilincin oluşturulması çalışmalarına verdiği destekten ötürü Güvenilir Ürün Platformu'ndan ödül verildi. Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özer tarafından verilen ödülü şirket adına Seyidoğlu Gıda A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Göksu kabul etti.

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Yarım asırı aşan Seyidoğlu kalitesini gelecek kuşaklara aktarmak için sağlıklı gıda ve güvenilir gıda alanında çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. Ürettiğimiz helvalarda fruktoz ve glikoz şurubu kullanımına son vererek ve tamamen doğal hammaddeler kullanarak sektörde önemli bir farkındalık oluşturduk. Seyidoğlu denilince akıllarda salıklı gıda ve güven algısını oluşturmak için titiz bir üretim ve nakliyat zinciri kurduk. Bu plaket güvenli gıda alanındaki çalışmalarımızı destekler nitelikte" diye konuştu.

'Güvenilir Ürün Güvenilir Hizmet' konu başlıklı panelde üretici ve tüketicilere seslenildi

Öte yandan, Güvenilir Ürün Platformu desteği ile düzenlenen 'Güvenilir Ürün Güvenilir Hizmet' konu başlıklı panel, Bayim Olur musun Franchising fuarında masaya yatırıldı. Konusunda uzman birçok akademisyen, STK ve sanayi kurumunun destek verdiği Güvenilir Ürün Platformu 2009 yılından beri tüketici sağlığını doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen ürün ve hizmetlerin güvenilir olanını arama ve farkındalık oluşturma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında etkinlikler düzenleyen platform, Bayim Olur musun Franchising fuarında ‘'Güvenilir Ürün Güvenilir Hizmet' isimli oturum gerçekleştirerek üretici ve tüketicilere seslendi.

Moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Genel Başkanı Celal Toprak'ın yaptığı panelde, İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün, TAB Gıda Franchise Direktörü İlhan Erkan ve ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı ve g2m Dağıtım Pazarlama ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz konuşmacı olarak yerini aldı.

Panel sonunda Seyidoğlu Gıda'ya güvenilir gıda alanındaki çalışmalara verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi verildi.