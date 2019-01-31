Seyidoğlu ISM fuarıyla ihracat hedefini büyüttü

Helva ve reçel sektörünün önde gelen firmalarından Seyidoğlu Gıda, Almanya'nın en büyük gıda fuarlarından ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarına katılarak yeni ürünlerini tanıttı. Satın almacıların büyük ilgi gösterdiği firma, 35 ülkeye olan ihracatını 50 ülkeye çıkarmayı hedefliyor.

Almanya'nın Köln kentinde ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarına katılan Seyidoğlu Gıda, ziyaretçilere yeni ürünlerini tanıttı. Köln Fuar Merkezinde 75 ülkeden yaklaşık iki bin firmanın katıldığı fuarda Türkiye bireysel ve milli katılım olmak üzere toplam 74 firmayla temsil ediliyor.

Halihazırda 35 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, “Hedefimiz bu sayıyı 50'ye çıkarmak. Lezzetlerimizi tüm dünyaya sevdirmek için uluslararası alanda seferberlik başlattık. İSM fuarı da bu anlamda önemli bağlantılar yakaladığımız bir fuar oldu. Ürünlerimize yoğun bir ilgi yaşandı. 5 Ülkeyle ihracat bağlantısı kurduk” diye konuştu.

10 milyon TL'lik yatırımla oluşturulan yeni fabrika yolda

Geleneksel Türk lezzetlerini global pazarlarda başarıyla temsil ettiklerini anlatan Göksu, “İç piyasada yaşanan durgunluğu ihracata ağırlık vererek aşıyoruz. 10 milyon TL yatırıma inşaatına başladığımız yeni fabrikamızın birkaç ay içinde devreye girmesiyle kapasitemizi iki katına ürün çeşitliliğini de yüzde 30 artıracağız. Artan kapasiteyle ihracat pazarlarımıza özel ürünler üretmeye başlayacağız. Köln fuarında Bandır bandır isimli ürünümüzün ve yeni helva reçel çeşitlerimizi ilk defa görücüye çıkardık. Fruktoz ve Glikoz kullanmadan ürettiğimiz helvalarımıza tüm dünyadan büyük ilgi var” ifadelerini kullandı.