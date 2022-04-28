Seyir halindeki araç alev alev yandı

Aracı ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Mahmutbey - TEM - O 3 bağlantısında meydana geldi. İddiaya göre, içinde aile ve çocukların olduğu öğrenilen seyir halindeki bir 34 MD 2433 plakalı araç bir anda alev aldı. Aracın alev aldığını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Bir anda alev topuna dönen araçtan sürücü ve ailesi kendilerine araçtan dışarı attılar. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.