Seyir halindeki bir araç alev alev yandı

Kemerburgaz'da seyir halinde olan bir araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Alev topuna dönen araçtan yükselen dumanlar karayolunu kaplarken, yaşanan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

D020 Karayolu Kemerburgaz mevki Hastal istikametinde seyir halinde olan bir araçtan, bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Aracıdan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobilini yolun kenarına çekerek indi. Alevler kısa sürede aracın her tarafını kapladı. Alev topuna dönen araçtan yükselen dumanlar karayolunu kaplarken, otomobilde zaman zaman patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yaşanan o anlar bir sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.