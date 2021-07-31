İhlas Haber Ajansı

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Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı

Başakşehir’de seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Başakşehir'de seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Vatandaşların müdahalesi ile söndürülen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.


Başakşehir Altınşehir Mahallesi Hayat Sokak'ta seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürülürken, yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı ve sonrası ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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