İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyirci yok fotoğrafları var!

Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan Mönchengladbach-Bayer Leverkusen karşılaşmasında tribünlere yaklaşık 13 bin taraftarın kartondan fotoğrafı yerleştirildi.


Avrupa'nın 5 büyük liginde korona virüs sonrası yeşil sahalara inen ilk lig olan Almanya Bundesliga'da seyircisiz oynanan 27. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach, evinde Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Bu mücadelede bir ilke de imza atıldı. Günler öncesinden duyurulan karton taraftar uygulaması maçta kullanıldı. Karşılaşma öncesinde tribünlere yaklaşık 13 bin taraftarların kartondan fotoğrafları yerleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.