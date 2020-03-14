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Seyircisiz maçta taraftar desteği

TFF 1.

Lig'in 28. haftasında seyircisiz oynanan Fatih Karagümrük-Altay mücadelesinde kırmızı-siyahlı taraftarlar, stat çevresinde kalabalık oluşturarak, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.


Fatih Karagümrük taraftarı, seyircisiz oynanan müsabakada stat çevresinde toplandı. Vefa Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük - Altay maçında kırmızı-siyahlı taraftarlar, stat etrafında sahayı gören bölgelere yerleşerek, seyircisiz oynanan müsabakada takımını destekledi. Tribünlerin boş kaldığı karşılaşmada kırmızı-siyahlıların korona virüsüne karşı alınan tedbirlere uymayarak, stat çevresinde kalabalık oluşturması da dikkat çekti.


Kırmızı-siyahlılar, maç sırasında 'Korona, tribüne engel olamaz' şeklinde tezahüratlar yaptı.

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