Sezai Karakoç anısına düzenlenen “5. Tuzla Kitap Fuarı” kapılarını açtı

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde her yıl düzenlenen Kitap Fuarı'nın 5'incisi şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç anısına düzenlendi. Tuzla Sahil Tören Alanı'nda kapılarını ziyaretçilere açan 5. Tuzla Kitap Fuarı'ının resmi açılışına; Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve çok sayıda kitapsever katıldı. 500'e yakın imza günü, 50'ye yakın söyleşi ve 150'den fazla yayın evinin yer aldığı fuarda Sezai Karakoç, vefatının 1. yılında düzenlenen söyleşi programıyla da anıldı. Söyleşi programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Sezai Karakoç adına fuarımızı bu yıl yapmamız ayrı bir anlam kattı”

Konu hakkında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Mottomuz 'aşk ile oku' idi. Böyle bir aşkı da şiirlerinde, yazılarında ve hayatında yaşatan Sezai Karakoç adına fuarımızı bu yıl yapmamız ayrı bir anlam kattı. Aşk ile okuyup aslında daha da detaylandırmış olduk. Bugün 150'den fazla yayınevinin olması, 500'e yakın imza günün olması, 50'ye yakın söyleşinin olacağı büyük bir Kitap fuarının açılışını yapıyoruz. Okumanın önemini, okumadan bilgi edinmenin mümkün olmayacağını biz yıllardır vurguluyoruz. İnsanların, gençlerimizin özellikle de gelecekte kendilerini ülkemiz için daha faydalı, ailesi için ve kendi şahsı için daha güçlü ve etkili olmaları için okumaları gerekiyor. Her eve bir kütüphane projesini de başlatmıştık ama kitap fuarları, özellikle de Türkiye'nin yayın hayatı, fikir hayatının gelişmesi açısından fuarlar çok kıymetli. Hem maddi hem manevi katkılar açısından da kıymetli. Yeni kitapların çıkmasıyla kitapseverleri yeni yazarlarla, özellikle de yayınevleriyle buluşturuyoruz. Fuarların aynı zamanda Tuzla'nın geleceği için çok önemli bir etki olduğuna inanıyoruz. Fuarın 5'incisini düzenliyoruz ama yıllardır her türlü çalışma yaptık. Her Eve Bir Kütüphane projesiyle de 24 bin kitabı her eve soktuk. Dolayısıyla kitap fuarı bizim için, ülkemiz için çok kıymetli“ dedi.

Fuara gelen gençlerden Zeynep Toptaş, “Öncelikle böyle bir yer açtığı için Şadi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kitap Fuarının 5'incisinin açılışı, bütün kitabevleri var. Kitapları aldığımızda zorlanmıyoruz. Daha çok Türk Roman kitaplarından Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek kitabına bakıyorum.” dedi.

Fuara katılan 12 yaşındaki Ayaz Yılmaz ise “Kitap Fuarı çok güzeldi, bir daha gelmek isterim. 1 tane kitap aldım. Daha çok polisiye romanları seviyorum.” ifadelerini kullandı.

Kitapseverlere kapılarını açan 5'inci Tuzla Kitap Fuarı, 4 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.