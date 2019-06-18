Sezon açıldı, plaj koleksiyonları göz kamaştırıyor

Yeni koleksiyonlar göz kamaştırıcı cinsten.

2019 plaj modasına tığ işi örgü mayolar, retro detaylar, çizgili ve etnik tasarımlar ile sportif mayolar hakim.

Morhipo Beach 2019 koleksiyonu sunuldu. Farklı desenler ve iddialı kesimlerle retro görünümlü bikini ve mayolar da yazın vazgeçilmezleri arasında. Yüksek bel bikiniler ve tokalı, asimetrik mayoların ön plana çıktığı modellerle plajlarda nostaljik bir hava esiyor.

Çizgili desen ilkbahar aylarında giysilerde, yaz ayları için de mayo ve bikinilerde karşımıza çıkıyor. Bu sene fırfırlı ve çizgili bikiniler yeni sezonun trend seçimleri arasında yer alıyor. Yine bu sene oldukça popüler olan etnik tasarımlar ve vahşi hayvan desenleri, 2019 mayo ve bikini desenlerine de yansıyor.

Siyah tüm asaletiyle plajlarda

Plajların favori rengi siyah her sene olduğu gibi bu sene de koleksiyonlarda yerini aldı. Ancak bu sene siyahı farklılaştıran pek çok detay var. Kesik şeritler, transparan tül detaylı mayo ve bikiniler siyahın sadeliğini göz alıcı hale geliyor.

Sportif mayolar ve atletik seçimler bu yıl da plajlarda kendini gösteriyor. Modern bir görünüm vaat eden spor mayo ve bikiniler canlı renklerle buluştuğunda plajlarda dinamik ve çarpıcı bir görüntünün anahtarı oluyor.

Şıklığın sırrı detaylarda

Plaj stilinin tamamlayıcısı örgü elbiseler, kaftanlar ve bluzlar da koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor. Plaj çantasından terliğe, iddialı takılardan pareolara kadar her şey koleksiyonda tatile hazırlananları bekliyor.