İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Juan Mata'nın talipleri çok

Barcelona, Manchester United’ın yıldız futbolcusu Juan Mata’yı sezon sonu kadrosuna katmayı düşünüyor.

Barcelona, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Juan Mata'yı sezon sonu kadrosuna katmayı düşünüyor. Mata için ayrıca Paris Saint-Germain ve Juventus'un devrede olduğunu belirtildi.


Manchester United'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata'nın sezon sezonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek. Mata ile İspanyol devi Barcelona'nın da ilgilendiği iddia edildi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Manchester'ın Mata ile sözleşme yenilememesi durumunda yıldız futbolcu ile ayrıca Paris Saint-Germain ve Juventus'un devrede olduğunu ifade edildi.


İspanyol futbolcu bu sezon Manchester United formasıyla 22 resmi maça çıktı ve 5 gol, 2 asist üretti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.