Sezon trendi fuşya rengi DeFacto kış koleksiyonunda yerini aldı

Kış aylarıyla birlikte daha fazla yaz renklerinin görünmeye başlandığı koleksiyonların bu sezon çarpıcı rengi; fuşya. Her alanda iddialı bir renk olmakla beraber, özellikle kıyafet seçiminde oldukça şık bir alternatif olmaya devam ediyor. Moda markası DeFacto'nun fuşya renkli koleksiyonu, kış aylarında enerjiyi yüksek tutacak ve gardıroplara renk katacak ürünler sunuyor.

Fuşya koleksiyonunun, moda markasının mağazalarında ve e-ticarete satışa sunulduğu belirtildi.